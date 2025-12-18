Warhammer 40,000: Dark Heresy: Alpha gestartet

Dank der Gnade des Gott-Imperators eröffnet Owlcat Games heute die Alpha zum CRPG "Warhammer 40,000: Dark Heresy". Founder, die entweder das Developers Digital Pack oder die Collectors Edition erstanden haben, werden zu treuen Mitgliedern der Inquisition im Calixis-Sektor und führen Nachforschungen über Kulte, Verschwörungen und andere Mysterien durch, welche die Menschheit bedrohen.

In der Alpha tun sich Spieler mit mehreren Akolythen der Inquisition und - wenn sie bereit sind, für ihre Ambitionen so weit zu gehen - sogar mit einigen Xenos zusammen.

Unter den Begleitern sind eine Ausgestossene der Kroot, eine tödliche Medicae-Expertin, ein Ogryn mit überdurchschnittlich hoher Intelligenz und andere. In den 10 bis 15 Stunden Spielzeit der Alpha lernen Akolythen die Grundlagen des aufpolierten Kampfsystems kennen, erfahren mehr über die Orden der Heiligen Inquisition zu Terra und decken mit dem neuen Detektiv-System Geheimnisse auf. Die Inquisition sucht

nach Hinweisen, befragt Verdächtige und zieht ihre Schlüsse - und wehe denen, die für schuldig befunden werden! Spieler erleben, wie die Welt um sie herum von ihren Entscheidungen beeinflusst wird: Charaktere erinnern sich, wer verurteilt und wer verschont wird und wie der Inquisitor sich verhält; Storylines und sogar die Umgebung werden durch die Handlungen der Spieler verändert.

Die Alpha zeigt zudem einige verbesserte Gameplay-Aspekte: Die Umgebungen sind viel vertikaler gestaltet, als in Rogue Trader und das Kampfsystem bietet neue taktische Optionen wie das Behindern von Feinden durch das gezielte Angreifen bestimmter Körperteile oder das Demoralisieren, um Gegner auszuschalten, ohne sie zu töten. All dies führt dazu, dass sich den Spielern noch mehr Pfade und Möglichkeiten eröffnen, das Spiel auf ihre eigene Art und Weise anzugehen.

Die Alpha bleibt mehrere Monate lang offen; Fans können sich jederzeit dafür qualifizieren, indem sie Gründer werden. Spieler-Feedback wird in die zukünftige Beta sowie in die finale Version von "Warhammer 40,000: Dark Heresy" integriert.