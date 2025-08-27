Entwicklertagebuch zu Warhammer 40,000: Dark Heresy

Abseits der formalen Ankündigung im Mai gab es bisher noch nicht viel von "Warhammer 40,000: Dark Heresy" zu sehen. Das hat Publisher Owlcat Games jetzt mit einem Entwicklertagebuch geändert.

Primäres Ziel des Entwicklertagebuchs zu "Warhammer 40,000: Dark Heresy" ist es, uns das Spiel kurz, knapp und präzise zu erklären. So widmet man sich zunächst der Story, die man mit einigen Zwischensequenzen vorstellt. Danach folgen In-Game-Sequenzen, die mit Konzeptzeichnungen einiger Levels garniert sind.

Innerhalb von etwas mehr als zweieihalb Minuten bekommen wir dadurch tatsächlich eine gute Übersicht, was von "Warhammer 40,000: Dark Heresy" zu erwarten ist, zumal auch immer wieder die Ideen der Entwickler erklärt werden. Gleichzeitig wird aber auch stets darauf hingewiesen, dass wir es hier mit Entwicklermaterial zu tun haben, das noch nicht final sein muss.

"Warhammer 40,000: Dark Heresy" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Erscheinungstermin.