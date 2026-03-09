Warhammer 40,000: Dark Heresy: Kaltblütige Chirurgus Epione Spes

In einer Welt voller Gewalt und Krankheiten braucht die Inquisition Akoluthen wie Epione Spes, die sich um die Verwundeten kümmern und die Korrumpierten ausmerzen. Owlcat Games hat während des TurnBasedThursdayFests einen neuen Trailer zu "Warhammer 40,000: Dark Heresy" enthüllt, der der Medicae-Spezialistin gewidmet ist.

Epione ist ein Chirurgus und dank ihres brillianten Verstandes und ihres kompromisslosen Wissensdurstes eine Expertin für alle Aspekte ihres Berufs. Sie hat die Kunst der Diagnose, die Mysterien der Medikamente und das präzise Handwerk der Chirurgie gemeistert. Obwohl sie den hohen Status, mit dem sie geboren wurde, verlor, war sie in der Lage, Medizin zu studieren und wurde nach einigen Irrungen und

Wirrungen ein wertvoller Teil der Inquisition. Jemand von geringerem Kaliber als Epione wäre von den Häresien und Plagen, die den Calixis-Sektor heimsuchen, schon längst in den Wahnsinn getrieben worden. Aber Epione hat sich entschlossen, der geheimnisvollen Krankheit, die Scintilla im Würgegriff hat, auf den Grund zu gehen.

Im Kampf fungiert Epione nicht nur als effiziente Feldsanitäterin, die die Wunden ihrer Kameraden versorgt und sie mit Aufputschmitteln injiziert, damit sie weiterkämpfen können. Sie ist zudem auf kurze Distanz extrem gefährlich, da sie alle, die ihr zu nahe kommen, mit ihrem Flammenwerfer in Asche verwandelt oder mit dem Skalpell dorthin sticht, wo es weh tut. Auch ausserhalb von Kampfsituationen kommen ihre medizinischen Kenntnisse und ihre analytischen Fähigkeiten der Inquisition bei Nachforschungen zu Gute.

"Warhammer 40,000: Dark Heresy" erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.