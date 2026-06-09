Warhammer 40,000: Dark Heresy: Neuer Gameplay-Trailer

Owlcat Games hat einen frischen Gameplay-Trailer zu "Warhammer 40,000: Dark Heresy" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast zweieinhalb Minuten lang gezeigt, was spielerisch und konzeptionell von "Warhammer 40,000: Dark Heresy" zu erwarten sein wird. Dabei wird auch mit einer düsteren Erzählerstimme ordentlich Atmosphäre erzeugt. Impressionen aus der Beta sind ebenfalls enthalten.

Besagte Beta zu "Warhammer 40,000: Dark Heresy" ist bereits Ende Mai gestartet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Warhammer 40,000: Dark Heresy" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Termin.