Warhammer 40,000: Dark Heresy: Neuer Companion Trailer

Owlcat Games hat einen frischen Companion Trailer zu "Warhammer 40,000: Dark Heresy" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Saro aus "Warhammer 40,000: Dark Heresy" über eine Minute lang näher vorgestellt. Dabei setzt man überwiegend auf atmosphärische In-Game-Sequenzen. Der zugelassene Psioniker mit übernatürlichen Fähigkeiten kann in der bereits gestarteten geschlossenen Beta als einer von zehn Begleitern rekrutiert werden.

Das letzte Lebenszeichen von "Warhammer 40,000: Dark Heresy" hatte es im Juni gegeben. Damals war ein Gameplay-Trailer veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Warhammer 40,000: Dark Heresy" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Termin.