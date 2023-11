Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Eroberungsfeldzug beginnt

Frontier Developments plc hat das Echtzeitstrategiespiel "Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin" auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Das erste Echtzeitstrategiespiel, das auf dem weitläufigen Fantasy-Universum von Games Workshop basiert, bietet vier verschiedene Fraktionen, eine epische, filmisch inszenierte Einzelspielerkampagne, einen kompetitiven 1v1- und 2v2-Mehrspielermodus, den Eroberungsmodus für herausfordernde Solospieler sowie endlose Kreativität mit dem Karteneditor und den Armee Livery Tools.

"Realms of Ruin" ist ein spannendes und taktisches Strategiespiel, das in Ghur, einem der acht Mortal Realms in "Warhammer Age of Sigmar", spielt. Dieses spannende RTS kann sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit einem Controller über DirectStep gespielt werden, eine innovative Schnittstelle, die Spielern, die ein Gamepad verwenden, die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit der traditionellen RTS-Steuerung bietet. PC-Spieler können ein fein abgestimmtes Maus- und Tastaturerlebnis geniessen, ganz im Sinne des klassischen Genres.