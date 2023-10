Warhammer Age of Sigmar: Fraktionsfokus-Video

Das letzte Fraktionsfokus-Video für das Echtzeit-Strategiespiel "Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin" von Frontier Developments ist jetzt verfügbar und enthüllt die mysteriöse und manipulative Fraktion der Jünger des Tzeentch. Der Countdown bis zur Veröffentlichung des Spiels, das am 17. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird, läuft.

Die Jünger des Tzeentch sind uralte Krieger und Meister der mystischen Künste, die Magie und Gerissenheit einsetzen, um die Reiche der Sterblichen für ihre eigenen Zwecke zu manipulieren. In "Realms of Ruin" ist diese Fraktion im Eroberungs- und Mehrspielermodus vollständig spielbar, während sie in der Einzelspielerkampagne eine kleine, aber wichtige Rolle spielt. Ihre besonderen Stärken liegen in mächtigen Fernkampfeinheiten und der Fähigkeit, ihren Gegnern Statuseffekte zuzufügen. Es ist zwar nicht billig, die volle Macht der Jünger des Tzeentch auf dem Schlachtfeld freizuschalten, aber es lohnt sich, für ihre Fähigkeiten im späten Spiel und ihre tödlichen magischen Angriffe - ganz zu schweigen von dem aussergewöhnlichen Spektakel, das sie in jedes Scharmützel in "Realms of Ruin" bringen.