Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Neuer Trailer

Frontier hat heute einen neuen Trailer für "Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin" veröffentlicht, der die breite Palette an Features zeigt, die zum Start am 17. November zur Verfügung stehen.

Cinematische Kampagne - Spieler können eine reichhaltige, charakterorientierte Geschichte hautnah erleben. Dabei befinden sie sich in einem wilden Reich und tauchen mitten in einen verzweifelten Konflikt ein. Mitgeschrieben wurde die Story vom gefeierten Black Library-Autor Gav Thorpe.

Umfassender Multiplayer Modus - In plattformübergreifenden 1v1- und 2v2-Multiplayer-Matches mit einer frei wählbaren Mischung aus menschlichen und KI-Gegnern können die Spieler ihr Geschick beweisen. Zudem haben sie die Möglichkeit, eine 1v1-Rangliste zu erklimmen.

Ewige Eroberung - In einem erweiterten Einzelspieler-Erlebnis kämpfen sich die Feldherren durch zufällig generierte Wildnisgebiete auf dem Weg zum Endgegner. Der Seed kann auch geteilt werden. Das bietet Spielern die Gelegenheit, sich indirekt miteinander zu messen und zu klären, wer der bessere Spieler ist.

**Unendliche Kreativität* - Maps erstellen, mit anderen teilen und das Können auf der eigenen oder von einem anderen Spieler erstellten Karten unter Beweis stellen. Das alles ermöglichte "Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruins". Zudem bietet das Spiel die Option, die eigenen Armeen farblich zu individualisieren und wunderschöne Dioramen zu erstellen, um die Kreationen zu präsentieren.