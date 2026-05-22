Warhammer 40.000: Chaos Gate - Deathwatch vorgestellt

Publisher Frontier Foundry und Entwickler Complex Games haben "Warhammer 40.000: Chaos Gate - Deathwatch" enthüllt. Hierbei handelt es sich um den direkten Nachfolger von "Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters".

In "Warhammer 40.000: Chaos Gate - Deathwatch" befehligen wir die besten Alienjäger des Imperiums in einem brutalen, rundenbasierten taktischen Rollenspiel. Als Inquisitor der Deathwatch bestimmt dabei jeder Trupp, den wir zusammenstellen, und jede Entscheidung, die wir treffen, das Schicksal eines Sektors, welcher von Genestealer-Hivecults, Orks, Tau und den Mächten des Chaos belagert wird.

Einen Ankündigungstrailer zu "Warhammer 40.000: Chaos Gate - Deathwatch" gibt es ebenfalls zu sehen. Dieser gefällt über eineinhalb Minuten lang mit atmosphärischen Story-Sequenzen und Gameplay zeigt man auch.

"Warhammer 40.000: Chaos Gate - Deathwatch" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache, hat aber noch keinen Releasetermin.