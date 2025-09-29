Warhammer 40.000: Dawn of War IV: Erster In-Engine-Trailer

Deep Silver und King Art Games haben mittlerweile den ersten In-Engine-Trailer zu "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagter In-Engine-Trailer zu "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" trägt den Namen "Back to War", also "Zurück in den Krieg", und ist die lang erwartete Rückkehr zum Planeten Kronus, viele Jahre nach den Ereignissen von "Dawn of War: Dark Crusade". Inhaltlich werden wir mit einer kurzweiligen Mischung aus Zwischensequenzen und In-Game-Material fast zwei Minuten lang auf das Spiel eingestimmt.

Die Space Marines kämpfen darin gegen brutale Ork-Horden, unterstützt vom Adeptus Mechanicus, die ebenso entschlossen sind, den Feind zu vernichten. Der Sieg ist dabei zum Greifen nah, bis eine neue Bedrohung auftaucht: die Necrons. Da die neue Fraktion das Schlachtfeld überrennt, müssen die Streitkräfte des Imperiums ihre Truppen frisch aufstellen und verstärken, wenn sie eine Chance haben wollen.

"Warhammer 40.000: Dawn of War IV" war bei der gamescom Opening Night Live i August vorgestellt worden. In diesem Rahmen wurde ein erster Trailer gezeigt.

"Warhammer 40.000: Dawn of War IV" erscheint im nächsten Jahr für den PC.