Dawn of War IV: Report vom Schlachtfeld

King Art Games hat mit zwei "Battlefield Report"-Videos, in denen die vier unterschiedlichen Fraktionen des Spiels vorgestellt werden, einen neuen Einblick in den Multiplayer-Modus des Strategiespiels gewährt. In beiden Matches ist zu sehen, wie jede Fraktion einen grundlegend anderen strategischen Ansatz verfolgt. Dies wirkt sich nicht nur auf die befehligten Einheiten aus, sondern auch auf die Herangehensweise an jede Schlacht.

Im "Battlefield Report" dieser Woche stehen sich der Adeptus Mechanicus und die Necrons gegenüber - dabei werden zwei völlig unterschiedliche Strategien zum Sieg beleuchtet. Der Adeptus Mechanicus baut sein mächtiges Noosphären-Netzwerk aus, stärkt Schlüsselpositionen mit überlegener Technologie und zeichnet sich durch den Aufbau verheerender Verteidigungslinien aus. Im Gegensatz dazu treiben die unerbittlichen Necrons ihre Kraftmatrix methodisch über das Schlachtfeld voran, gleichen Verluste durch Wiederbelebung aus und überwältigen ihre Gegner mit unerbittlichem Druck.