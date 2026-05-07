Dawn of War IV - Neuer Deep-Dive-Trailer

Deep Silver und KING Art Games zeigen im zweiten von vier Fraktions-Trailern zu "Warhammer 40,000: Dawn of War IV" den Adeptus Mechanicus. Die Fraktion setzt auf Logik und kalkulierte Zerstörung auf dem Schlachtfeld. Im Video seht ihr die Kriegsmaschinen, die mit dem Segen des Maschinengottes in den Kampf ziehen.

Der Adeptus Mechanicus gilt als Meister der Kriegskunst. Die Fraktion ist schnell, auf den Fernkampf spezialisiert und nutzt verschiedene Kampfwerkzeuge sowie technologische Vorteile.

An der Spitze der Streitkräfte stehen zwei Kommandanten, die unterschiedliche Aspekte verkörpern. Ihr könnt zwischen zwei Anführern wählen, um eure Strategie auf Kronus anzupassen:

Technoarchäologe Potentia-Delta 9

Skitarii-Marschall Sek-Ix-23

Die Fraktion konzentriert sich auf Präzision, Synergien und technologische Überlegenheit. Für den Adeptus Mechanicus steht dabei das Streben nach Wissen im Vordergrund.