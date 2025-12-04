Dawn of War IV: Neuer Story-Trailer

Deep Silver und KING Art Games geben bekannt, dass "Warhammer 40,000: Dawn of War IV" von PC Gamer offiziell in die Liste der „Most Wanted Top 25 Games“ für 2026 aufgenommen wurde.

Um dies gebührend zu feiern, präsentiert der neue Trailer einen kleinen Einblick in die Haupt-Story-Kampagne, die gemeinsam mit dem legendären Black Library-Autor John French geschrieben wurde. Sie findet ihren Höhepunkt mit dem Eintreffen der Dark Angels innerhalb der Space Marine-Kampagne und begleitet die düsteren Engel des Todes auf ihrer Mission, den Blood Ravens in ihrer dunkelsten Stunde beizustehen.

Ein epischer Krieg beginnt auf Kronus

Der Trailer zeigt, wie die Blood Ravens unter Captain Cyrus und Chief Librarian Jonah Orion in der Umlaufbahn über Kronus ankommen. Nach einem intensiven Kampf im Orbit mit Warboss Gorgutz und seinen Orks befinden sich beide Fraktionen auf dem Planeten, wo Guzcutta – der zweite Anführer der Orks – bereits wartet.

An anderer Stelle auf Kronus sucht die Technoarchäologin Potentia Delta-9 auf dem Planeten nach verlorenem Wissen, während der Chronomancer Thothmek die Invasion der Necrons beginnt und die ruhenden Gruften von Kronus auf der Suche nach Geheimnissen erweckt.

Die Streitkräfte des Imperiums sind von allen Seiten bedrängt, ihr letzter Widerstand verliert an Kraft und die Frontlinien stehen kurz vor dem Zusammenbruch… bis in diesem entscheidenden Moment klar wird, dass sie nicht allein sind: Die Dark Angels treffen ein.

Die Dark Angels

Zum ersten Mal in der Geschichte von "Dawn of War" spielt man nicht nur einen Space-Marine-Orden, sondern gleich zwei. Die Dark Angels sind eine von zwei Fraktionen der Space Marines in "Dawn of War IV" und eine vollständig spielbare Fraktion in allen Spielmodi.

Während der Space-Marine-Kampagne übernehmen die Spieler das Kommando über die Blood Ravens sowie die Dark Angels und können sich aussuchen, welche Missionen sie spielen möchten. Die Dark Angels haben ihre eigenen spielbaren Kommandanten für die Space-Marine-Kampagne: Company Master Astoran und Chaplain Ezrael.

Die Dark Angels haben ihre eigene Identität und Geschichte. Als Space Marines teilen sie die grundlegenden Strategien, Taktiken, Ausrüstung und Waffen, behalten aber dennoch den unverwechselbaren Charakter und die Fähigkeiten ihres Ordens bei.

Während die Blood Ravens oft in kleinere Konflikte verwickelt sind, die taktisches Geschick und manchmal auch Stealth erfordern, setzen die Dark Angels ihre ganze Stärke auf den grössten Schlachtfeldern ein.

Als die Geschichte ihren Höhepunkt erreicht, begibt sich Lion El'Jonson selbst auf das Schlachtfeld und gibt den Spielern zum ersten Mal die Möglichkeit, die legendäre Macht eines Primarchen in einem spektakulären und unvergesslichen Finale zu entfesseln.

Kronus ist eine Welt in Trümmern und ihre Zukunft ist ungewiss, aber eines ist sicher: Der Krieg ist nach Kronus zurückgekehrt.