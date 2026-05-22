Warhammer 40.000: Dawn of War IV: Termin steht fest

Deep Silver und KING Art Games haben den Releasetermin von "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" verkündet. Demnach ist es mi September soweit.

Konkret wird "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" ab 17. September für den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer widmet sich gleichzeitig auch der Post-Launch Roadmap. So wird wird das Schlachtfeld nach dem Launch des Spiels durch ein Jahr voller kostenloser Inhaltsupdates und kostenpflichtiger DLCs erweitert.

Im Herbst 2026 kehrt zunächst der bei den Fans beliebte "Crusade"-Modus zurück. Jede Entscheidung und jeder Sieg beeinflusst darin den Verlauf des Krieges und verleiht der Kampagne weitere strategische Tiefe und Wiederspielwert. Eine Reihe weiterer Gratis-Updates wird frische Modi, Kartenpakete und den Missionseditor mit sich bringen – damit können Spieler ihre eigenen Schlachten erstellen, spielen und teilen.

Ausserdem werden zusätzliche Kommandanten im "Last Stand"-Modus dazukommen, jeder mit neuen Fähigkeiten, Ausrüstungen und Spielstilen. Besagte Kommandanten bringen ihre eigenen massgeschneiderten Kreuzzüge mit, komplett mit einzigartigen Zielen und Gameplay-Twists.

Zwei grosse Kampagnenerweiterungen werden den Konflikt auf Kronus im ersten Jahr zusätzlich verschärfen.