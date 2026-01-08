Warhammer 40.000: Dawn of War IV: Frischer Trailer

Deep Silver und KING Art Games versorgen uns mit einem neuen Trailer zu "Warhammer 40.000: Dawn of War IV". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über zweieinhalb Minuten lang die Ork-Fraktion aus "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" in bewegten Bildern vorgestellt. Dies geschieht meist mit atmosphärischen Story-Sequenzen. Der epochale Soundtrack passt ebenfalls wunderbar dazu.

Bereits im Dezember war ein sehenswerter Story-Trailer zu "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" veröffentlicht worden. Unsere damalige news dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Warhammer 40.000: Dawn of War IV" ist für den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.