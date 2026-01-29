Warhammer 40.000: Dawn of War IV: Neuer Trailer

Deep Silver und KING Art Games zeigen einen frischen Trailer zu "Warhammer 40.000: Dawn of War IV". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird sich nochmal genau vier Minuten lang der Ork-Fraktion aus "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" gewidmet. Dabei bietet man eine packende Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay.

Die Orks verkörpern in "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" unerbittliche, anarchische Gewalt und der aktuelle Trailer zeigt ihre narrative Rolle, ihren brutalen Spielstil, ihre wichtigsten Einheiten, Kommandanten und die verheerende Waaagh!-Fähigkeit, die durch schiere Überzahl und überwältigende Feuerkraft das Blatt im Kampf wenden kann.

Vor drei Wochen war bereits ein Trailer zur Ork-Fraktion aus "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Warhammer 40.000: Dawn of War IV" ist für den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.