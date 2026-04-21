Warhammer 40.000: Dawn of War IV: Frischer Trailer

Deep Silver und KING Art Games versorgen uns mit einem neuen Trailer zu "Warhammer 40.000: Dawn of War IV". Dieser konzentriert sich auf die Adeptus Mechanicus und ihre Suche nach antiker Technologie.

Besagter Trailer zu "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" zeigt Magos Dominus Nulpherus-1 und einen weiteren Tech-Priester, während sie, getrieben von ihrem Streben nach verlorenem Wissen, in das hinabsteigen, was sie für ein längst verschüttetes Necron-Grab halten. Zuerst wirkt das Bauwerk still, seine Geheimnisse warten darauf, enthüllt zu werden, aber je tiefer sie vordringen, desto deutlicher wird es, dass das Grab nicht so still ist, wie es scheint.

Necron-Streitkräfte beginnen nämlich zu erwachen und verwandeln eine sorgfältig geplante Erkundung in ein chaotisches Feuergefecht inmitten der einstürzenden Ruinen. Da die Situation schnell ausser Kontrolle gerät, ist Magos Nulpherus-1 zu einem Rückzug gezwungen Rettung kommt dann in Form von Sicarian Ruststalkern, welche die Dunkelheit durchschneiden, während die Adeptus Mechanicus die Flucht ergreifen. Was als Entdeckungsmission beginnt, wird somit schnell zu einem Kampf ums Überleben.

"Warhammer 40.000: Dawn of War IV" erscheint in diesem Jahr für den PC.