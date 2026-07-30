Warhammer 40.000: Dawn of War IV: Necrons auf dem Vormarsch

Deep Silver und King Art Games haben den dritten von vier Deep-Dive-Trailern zu den Fraktionen in "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" veröffentlicht. Darin stellt man die Necrons und ihren methodischen Kampfstil näher vor.

Während sie Kronus zurückerobern, erweitern die Necrons in "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" ihr Herrschaftsgebiet, um auf dem gesamten Schlachtfeld Ressourcen zu gewinnen. Dies gelingt ihnen, indem sie alte Bauwerke wiederherstellen und ihre Power Matrix aktivieren, wodurch sie den Krieg stetig zu ihren Gunsten wenden. Im Zentrum ihres wachsenden Reiches steht die Grabzitadelle, die zugleich als Produktionsstätte für ihre Einheiten dient.

An der Spitze ihrer Streitkräfte stehen dabei zwei starke Befehlshaber: der Chronomant Thothmek, welcher die Zeit beugt, um Feinde aufzuhalten und die Wiederbelebung der Necrons zu beschleunigen, sowie Ahmnok, früher Herrscher von Kronus, der komplett vom Drang nach der Vernichtung allen Lebens besessen ist. Mit sich selbst reparierenden Legionen, unnachgiebigen Konstrukten und alten Technologien, welche Raum und Zeit beugen, passen sich die Necrons nicht an den Krieg an – sie überdauern ihn.

"Warhammer 40.000: Dawn of War IV" erscheint am 17. September exklusiv für den PC.