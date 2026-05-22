Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster angekündigt

Publisher Dotemu und Entwickler Old Skull Games kündigen "Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC an. Erste bewegte Bilder und Informationen zu dem Projekt hat man ebenfalls parat.

In "Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster" schlüpfen wir in die Rolle eines hinterhältigen und brutalen Skaven-Assassinen in eine neuen, erfrischenden, aber auch düsteren Interpretation des 2D-Action-Plattform-Genres. Können wir am Ende die Kunst des Stealth wieder für uns zurückerobern?

Einen ersten Teaser-Trailer zu "Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster" gibt es auch zu sehen. Darin stimmt man uns über eine Minute lang in erster Linie auf die Story ein.

"Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.