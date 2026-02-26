Neues Update für Space Marine II

Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es endlich so weit: Das von Fans sehnlichst erwartete Techmarine-Update für Warhammer 40.000: Space Marine II ist erschienen. Patch 12.0 bringt neben der neuen Klasse auch eine zusätzliche Waffe, neue Operationen sowie weitere Balancing-Anpassungen ins Spiel.

Der Techmarine wurde insbesondere deshalb mit grosser Spannung erwartet, da er die erste neue Klasse seit der Veröffentlichung des Spiels vor beinahe zwei Jahren darstellt. Innerhalb des Spiels verfügt er über eine einzigartige Servo-Gun-Fähigkeit, die es ihm erlaubt, Gegner im Sichtbereich automatisch anzuvisieren und zu beschiessen, während die Spieler weiterhin die volle Kontrolle über ihren Charakter behalten. Darüber hinaus ist der Techmarine mit der Omnissian Axe ausgerüstet – einer äusserst starken Nahkampfwaffe, die sich sowohl im Duell mit einzelnen Gegnern als auch im Kampf gegen mehrere Feinde gleichzeitig bewährt.

Game Director Dmitry Grigorenko erklärte zudem, dass das Team ursprünglich noch zahlreiche weitere Verbesserungen umsetzen wollte, hierfür letztlich jedoch nicht genügend Zeit zur Verfügung stand. Die nun vorgenommenen Änderungen basieren vor allem auf dem Feedback der Community aus den Testphasen beziehungsweise den Testversionen.

„Warhammer 40.000: Space Marine II“ ist mittlerweile für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.