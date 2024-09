Saber Interactive gibt bekannt, dass Patch 3.0 für "Warhammer 40.000: Space Marine II" verfügbar ist. Gleichzeitig verrät man auch, was sich dadurch ändert.

So führt Patch 3.0 für "Warhammer 40.000: Space Marine II" etwa effektivere und hilfreichere Bots ein. Ausserdem gibt es im Operation Mode jetzt private Lobbys. An einer neue Sparring Arena und zahlreiche Optimierungen wurde ebenfalls gedacht. Wer sich für sämtliche Details interessiert, wird in den englischen Patchnotes fündig.

"Warhammer 40.000: Space Marine II" spielt während des vierten Tyranidenkriegs in der Ära Indomitus, dem Zeitalter des Dunklen Imperiums. Wie bereits im Vorgänger übernehmen wir die Rolle des Space Marine Captain Titus, den wir aus der Third-Person-Perspektive steuern.

"Warhammer 40.000: Space Marine II" erschien am 9. September für PS5, Xbox Series X und den PC.