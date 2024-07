Knapp zwei Monate vor dessen Release ist "Warhammer 40.000: Space Marine II" geleakt. Reaktionen von Publisher Focus Entertainment und Entwickler Saber Interactive liessen nicht lange auf sich warten.

So erklärt man dort, dass Fans die unfertige Fassung von "Warhammer 40.000: Space Marine II" am besten komplett meiden sollen - auch um Neulingen am Erstverkaufstag nicht den Spass zu nehmen. Nach Jahren harter Arbeit sei das Entwicklerteam von dem Leak aber auch emotional sehr getroffen worden. Generell habe man stets versucht, am Ende das qualitativ bestmögliche Produkt abzuliefern.

"Warhammer 40.000: Space Marine II" spielt während des vierten Tyranidenkriegs in der Ära Indomitus, dem Zeitalter des Dunklen Imperiums. Wie bereits im Vorgänger übernehmen wir die Rolle des Space Marine Captain Titus, den wir aus der Third-Person-Perspektive steuern.

"Warhammer 40.000: Space Marine II" erscheint am 9. September für PS5, Xbox Series X und den PC.