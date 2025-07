Weitere Updates für Warhammer 40.000: Space Marine II geplant

Während Saber Interactive bekanntlich schon länger an einem echten Nachfolger werkelt, wird auch "Warhammer 40.000: Space Marine II" nicht vergessen. So hat man jetzt bestätigt, dass weitere Updates dafür in der Mache sind.

Konkret ist der offiziellen Website von "Warhammer 40.000: Space Marine II" zu entnehmen, dass das nächste grössere Update für September ansteht. Dieses wird etwa einen neuen PvP-Modus und weitere noch nicht näher spezifizierte Inhalte ergänzen. Optimierungen am Balancing sind dann ebenfalls vorgesehen.

"Warhammer 40.000: Space Marine II" spielt während des vierten Tyranidenkriegs in der Ära Indomitus, dem Zeitalter des Dunklen Imperiums. Wie bereits im Vorgänger übernehmen wir die Rolle des Space Marine Captain Titus, den wir aus der Third-Person-Perspektive steuern.

"Warhammer 40.000: Space Marine II" erschien am 9. September 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.