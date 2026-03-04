Warhammer 40.000: Speed Freeks erscheint für PS5 und Xbox

Publisher Wired Productions und Entwickler Caged Element haben angekündigt, dass das Rennspiel „Warhammer 40,000: Speed Freeks“ im Laufe des Jahres 2026 auch für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen wird. Der Titel ist bereits seit August 2024 via Steam im Early Access auf dem PC verfügbar und erhielt im Mai 2025 seine Vollversion.

„Warhammer 40.000: Speed Freeks“ setzt auf schnelle Vehikelgefechte im bekannten Warhammer-Universum und kombiniert klassische Rennmechaniken mit kompromissloser Action. Spieler treten in bewaffneten Fahrzeugen gegeneinander an, nutzen unterschiedliche Klassen und Waffen und messen sich in verschiedenen Modi, die sowohl auf Tempo als auch auf taktisches Vorgehen ausgelegt sind.

Neben Online-Matches bietet das Spiel auch Solo-Optionen sowie Bot-Partien. Ein umfangreiches Anpassungssystem erlaubt es zudem, Fahrzeuge individuell zu gestalten. Weitere Details zur Konsolenfassung, etwa zum genauen Releasetermin oder möglichen technischen Verbesserungen, sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.