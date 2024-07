August-Termin für den Early-Access-Beginn von Warhammer 40,000: Speed Freeks

Plaion hat einen konkreten Termin für den Early-Access-Start von "Warhammer 40,000: Speed Freeks" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich auch gar nicht mehr lange gedulden.

Demnach startet "Warhammer 40,000: Speed Freeks" am 6. August mit der Pre-Season in den Early Access. Ein neuer Release Date Trailer begleitet das freudige Ereignis. Der Early Access ist für einen begrenzten Zeitraum angedacht. Währenddessen bereiten sich die Entwickler auf die vollständige Veröffentlichung und den Beginn der ersten Season später in diesem Jahr vor.

In "Warhammer 40,000: Speed Freeks" stürzen wir uns im brutalen Universum von Warhammer 40,000 in das hochorktanige Chaos kollidierender Speedmobs und adrenalingeladener Kämpfe. Wir motzen darin zusammengeschusterte Vehikel mit mächtigen Waffen und Fähigkeiten auf, um dann bei einem halsbrecherischen Speedwaaagh deren Grenzen auszutesten.

"Warhammer 40,000: Speed Freeks" war im Mai 2023 angekündigt worden.