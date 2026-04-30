Warhammer 40,000: Speed Freeks: Mai-Termin für die Konsolenumsetzungen

Publisher Wired Productions und Entwickler Caged Element haben einen Erscheinungstermin für Konsolenfassungen von "Warhammer 40,000: Speed Freeks" verkündet. Demnach werden diese schon im Mai verfügbar sein.

So ist "Warhammer 40,000: Speed Freeks" ab 21. Mai auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Weitere Versionen des Multiplayer-Action-Rennspiels, etwa für Switch 2, sind offenbar nicht angedacht und inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den Fassungen scheinen ebenfalls nicht zu bestehen.

Schon Anfang März war "Warhammer 40,000: Speed Freeks" auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Warhammer 40,000: Speed Freeks" bereits am 22. Mai 2025 für den PC.