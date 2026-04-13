Warhammer Survivors auch für Konsole

Auroch Digital hat "Warhammer Survivors" auch für die Konsolenwelt in Aussicht gestellt. Für den PC war das Roguelite-Actionspiel ja schon länger angekündigt.

Demnach ist "Warhammer Survivors" auch für PS5, Xbox Series X, Switch und Switch 2 in der Mache. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen bestehen offenbar nicht und weitere Versionen sind wohl ebenfalls nicht angedacht.

"Warhammer Survivors" war bereits im November 2025 für den PC angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Warhammer Survivors" erscheint im weiteren Jahresverlauf.