Warhammer Survivors für PC angekündigt

Auroch Digital stellt uns "Warhammer Survivors" für den PC vor. Erste Details zu dem neuen Projekt verrät man gleichzeitig auch.

Bei "Warhammer Survivors" handelt es sich um ein rasantes Roguelite-Survivor-Spiel, in dem eine Vielzahl ikonischer Warhammer-Charaktere gegen endlose Horden von Feinden aus diversen Warhammer-Fraktionen antreten. Wir spielen darin Charaktere aus den Universen von "Warhammer 40.000" und "Warhammer: Age of Sigmar", sammeln und entwickeln mächtige Waffen und vernichten schier endlose Schwärme von Gegnern.

Ein Trailer stellt uns "Warhammer Survivors" jetzt schonmal über eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vor. Dabei gibt es primär Gameplay zu sehen und der treibende Soundtrack gefällt auch.

"Warhammer Survivors" erscheint irgendwann im nächsten Jahr.