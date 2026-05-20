Warhorse Studios arbeiten an zwei neuen Projekten

Die Warhorse Studios haben bestätigt, dass man aktuell an zwei neuen Projekten arbeitet. Wir haben alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

Beim ersten neuen Projekt der Warhorse Studios handelt es sich um ein Open-World-Rollenspiel in Mittelerde, dem Schauplatz von "Herr der Ringe". Ob es allerdings auch in der Ära des berühmten Fantasy-Romans angesiedelt sein wird, ist noch unklar. Da das hauseigene "Kingdom Come: Deliverance" ja ein ähnliches Spielgefühl vermitteln will, dürfte man hierfür genau der richtige Entwickler sein.

Und wo wir schonmal beim Thema sind: Das zweite neue Projekt der Warhorse Studios wird ein Adventure im "Kingdom Come"-Universum sein. Allgemein wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um "Kingdom Come: Deliverance 3" handelt. Ein Ableger dieser Reihe wäre ebenfalls eine Alternative.

Die Warhorse Studios wurden am 21. Juli 2011 gegründet.