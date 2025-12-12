Warlock: Dungeons & Dragons im Teaser-Trailer

Wizards of the Coast hat "Warlock: Dungeons & Dragons" angekündigt, ein eigenständiges Third-Person-Einzelspieler-Action-Adventure. "Warlock" spielt in einer offenen Dark-Fantasy-Welt, die von "Dungeons & Dragons" inspiriert ist. Entwickelt von Invoke Studios, versetzt euch das Spiel in die Rolle von Kaatri, einer erfahrenen Kriegerin, die einen Pakt schliesst, um jenseitige Magie gegen dunkle Mächte einzusetzen. Die Rolle der Kaatri wird mittels Full Performance Capture von der preisgekrönten Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer) verkörpert.

"Warlock" ermöglicht es euch, Magie zu nutzen, um eine Vielzahl von Herausforderungen zu bewältigen. Bei der Erkundung ist jeder Zauberspruch ein Schlüssel, der neue Wege und Möglichkeiten in einer schönen, aber beunruhigenden Welt eröffnet. Wenn ihr auf Feinde trefft, verbinden sich Magie und Nahkampf zu einem Kampferlebnis, das sowohl taktisch als auch intensiv ist.

"Die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen bei Wizards of the Coast an einer so reichhaltigen Marke wie D&D hat dem Team die kreative Freiheit und Unterstützung gegeben, ein neues, ambitioniertes Open-World-Erlebnis für euch zu entwickeln. Wir freuen uns, Warlock endlich anzukündigen, und darauf, in Zukunft Gameplay-Details zu teilen."

Dominic Guay, General Manager von Invoke

"Hexenmeister führen mächtige, jenseitige Magie, aber sie hat immer ihren Preis. Invoke hat eine Welt geschaffen, die das gefährliche Wunder im Herzen von Dungeons & Dragons einfängt, in der ihr die Grenzen von Kaatris Magie ausreizen und entdecken könnt, was dahinter liegt.“

John Hight, Präsident von Wizards of the Coast

"Warlock" befindet sich derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox in Entwicklung.