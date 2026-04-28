Warota: I Live Next to The Demon King's Castle LOL angekündigt

Das Entwicklerstudio Team Earth Wars hat während der Indie Live Expo das "Village-Building-ARPG Warota: I Live Next to The Demon King's Castle LOL" vorgestellt.

Dämonen haben das Reich Luna verwüstet. Ein Bounder, der die seltene Kraft der Schöpfung besitzt, wurde ausgewählt, um die einst blühende Gesellschaft wiederaufzubauen. Ihr nutzt die erfinderischen Fähigkeiten des Bounders, um eine neue Welt zu erschaffen und euch gegen Dämonenkönige und deren Monster zu wehren.

Der Wiederaufbau erfolgt durch das Tragen und Teilen von über 20 verschiedenen Job-Hüten. Ihr weist dem Bounder und seinen Gefährten Aufgaben zu, die von Produktionsrollen wie Farmer und Holzfäller bis hin zu Kampfrollen wie Krieger und Magier reichen.

Ihr errichtet detaillierte Städte mit Häusern, Strassen sowie Zäunen und nutzt Möbel sowie Dekorationen. Zusammen mit den Dorfbewohnern baut ihr Feldfrüchte an und kocht Mahlzeiten. Durch die Zuweisung von Rollen und spezialisierten Gebäuden bildet ihr eine funktionierende, autonome Wirtschaft. Ihr stärkt das Dorf und erkundet unbekannte Gebiete nach Ressourcen und Schätzen.

Wenn ihr Musik aus der Ferne hört, bereiten die Dämonenkönige ihre Anhänger eventuell mit einem Live-Auftritt auf einen Angriff vor. Ihr verteidigt euer Gebiet, indem ihr an Göttinnenstatuen um Segen für Statusverbesserungen betet. Zusammen mit euren Dorfbewohnern, die Kampf-Hüte tragen, zieht ihr in die Schlacht.

Laut Kuroiwa, Direktor bei Team Earth Wars, steht das Wort "Warota" als Slang für Lachen. Das Spiel ist als spielerische Herangehensweise an den Wiederaufbau einer zerstörten Welt gedacht. Es umfasst Mechaniken wie Kampf, Gefährten, Landwirtschaft, Mahlzeiten, Live-Auftritte und weitere Details wie Toiletten.

"Village-Building-ARPG Warota: I Live Next to The Demon King's Castle LOL" erscheint im vierten Quartal 2026 für PC. Versionen für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 folgen im ersten Quartal 2027.