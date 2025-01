Wartorn vorgestellt

Stray Kite Studios, das neue Studio von Paul Hellquist (Lead Designer von "BioShock") und Shovaen Patel (Lead Programmer von "Age of Empires Online") hat mit "Wartorn" seinen ersten Titel angekündigt. Einen Trailer dazu bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Hier wird uns "Wartorn" fast eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei bekommen wir hauptsächlich atmosphärische In-Game-Sequenzen zu sehen, welche von epochaler Musik begleitet werden.

Bei "Wartorn" handelt es sich um eine Einzelspieler-Roguelite-Kampagne, in der wir in die Rolle von Yara und Elani schlüpfen. Hierbei handelt es sich um Schwestern, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und die Warrorn Isles of Talaur durchqueren müssen, um die Sicherheit von Beynun, der Festung ihrer Vorfahren, zu erreichen.

"Wartorn" startet im Frühjahr auf dem PC in den Early Access.