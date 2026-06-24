Wasabi angekündigt

Phoenix Game Productions, Entwickler von "Tokyo Underground Killer", stellt uns mit "Wasabi" sein aktuelles Projekt für den PC vor. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Bei "Wasabi" handelt es sich um einen japanischen Psychothriller. Jeden Tag taucht darin in einer ruhigen Stadt eine neue Leiche auf. Jeden Tag taucht ein neuer Verdächtiger auf. Und jeden Tag rückt diese Höhle immer näher und wirkt immer bedrohlicher. Inmitten blutiger Tatorte und erdrückender Verhöre führt dich nur eines zur Wahrheit: Wasabi.

Einen trailer zu "Wasabi" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser macht uns vor allem mit der Atmosphäre des Spiels und einigen der Charaktere vertraut.

"Wasabi" hat noch keinen Erscheinungstermin.