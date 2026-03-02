Watch Dogs Legion: Director's Cut in der Mache?

Aktuell macht das Gerücht die Runde, wonach Ubisoft momentan an einem Director's Cut von "Watch Dogs Legion" arbeitet. Wir geben eine Wasserstandsmeldung dazu ab.

Konkret sagt Tom Henderson im Podcast von Insider Gaming, dass Ubisoft an einem Director's Cut von "Watch Dogs Legion" werkelt. Dieser soll neue Inhalte bieten, darunter etwa eine vollständig integrierte Nachtmodus-Variante und zusätzliche Motion-Capture-Sequenzen.

Henderson zufolge erwägt Ubisoft grundsätzlich, bestehende Spiele aus dem eigenen Katalog in erweiterten Fassungen neu zu veröffentlichen. "Watch Dogs Legion" könnte dabei den Auftakt zu dieser Strategie bilden. Zuvor hatte Henderson bereits erklärt, dass die Marke "Watch Dogs" auf Eis liegt.

"Watch Dogs Legion" erschien am 29. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Die Next-Gen-Fassungen für PS5 und Xbox Series X folgten im November 2020 simultan zum Launch der Konsolen.