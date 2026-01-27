Watch Dogs: Franchise wohl nicht tot

Trotz der Neuausrichtung von Ubisoft wird es wohl neue Teile von "Watch Dogs" geben. Zumindest sieht das ein Insider so.

Demnach geht Insider shinobi602 auf Resetera davon aus, dass weitere Teile von "Watch Dogs" erscheinen werden. Er spricht dabei übrigens explizit von Spielen und nicht von Filmen, nennt aber gleichzeitig keine Quelle für seine Behauptunugen, weshalb diese Aussagen mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen sind.

Damit reagiert er auf ein Statement von Tom Henderson von Insider Gaming. Dieser hatte nämlich behauptet, dass der "Watch Dogs"-Franchise am Ende sei. Ubisoft hat sich bisher nicht zu dem Bericht geäussert und zum Stand von "Watch Dogs" auch keinerlei Stellungnahme abgegeben.

Der jüngste Serienteil von "Watch Dogs" wurde mit "Watch Dogs: Legion" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.