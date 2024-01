Waven: Neue Saison verfügbar

Ankama und New Tales weisen daraufhin, dass gestern in "Waven" eine neue Saison begonnen hat. Sie dauert noch bis zum 13. Februar an.

Demnach übernimmt die Flüstererhorde zu Beginn der neuen Saison in "Waven" das Ruder und will für Aufsehen sorgen. Begleitet wird sie vom Astramantis-Helden. Dieser wurde schon als Vorpremiere während der letzten Saison im Kapitel Albuera vorgestellt: Nun ist er für alle Spieler direkt im Menü zur Charaktererstellung verfügbar.

Spieler schlüpfen mit dem neuen Helden in die Rolle dieses IOP-Lanzenträgers und machen sich seine Fähigkeit „Mantis-Sprung“ zunutze, um sich ins Kampfgetümmel zu stürzen. Um die Ankunft dieses Helden gebührend zu feiern, haben die Entwickler von "Waven" zudem gemeinsam mit Tony Valente, dem Autor des Mangas RADIANT, einen Skin entwickelt, welcher im In-Game-Shop gegen Edelsteine erhältlich ist.

Pünktlich zum Saisonstart steht Spielern ausserdem ein neues Zeitportal zur Verfügung, mit dem sie ein Teil der Flüstererhorde werden können. Sie sollten sich dabei nicht von Äusserlichkeiten täuschen lassen. Die Flüsterer sind mysteriöse Wesen in schweren Rüstungen, die als Gruppe agieren.

"Waven" ist für iOS, Android und den PC erhältlich.