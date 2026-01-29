Way of the Hunter 2: Wen haben wir denn da?

Es ist so weit: THQ Nordic hat den Vorhang für "Way of the Hunter 2" - bislang bekannt unter dem Projektnamen "Next Hunting Adventure" - gelüftet. Die nächste Evolutionsstufe der Jagdsimulationen steht auf einem komplett neuen technischen Fundament und ist darauf ausgelegt, euch über Jahre hinweg das ultimative Jagd-Erlebnis zu liefern.

Entwickelt von Nine Rocks Games bringt "Way of the Hunter 2" erstmals einen treuen Jagdbegleiter mit: euren Hund. Er ist der ideale Fährtenleser, hilft beim Aufspüren von Wildzeichen und nimmt die Spur von flüchtendem Wild auf. Durch regelmässiges Training und gemeinsame Einsätze entwickelt sich euer Begleiter stetig weiter, reagiert zuverlässiger auf Kommandos und wird so nicht nur zum wertvollen Helfer im Revier, sondern auch zum treuen Freund auf euren Abenteuern.

Authentizität ist das A und O bei Simulationen, daher bietet "Way of the Hunter 2" Ausrüstung von über zehn realen Markenpartnern - von Jagdgewehren und Hightech-Equipment bis hin zu Bekleidung - für ein besonders immersives und realistisches Jagdgefühl.

Zum "Wann" hat THQ Nordic noch nichts verraten – aber "Way of the Hunter 2" ist vielleicht näher, als wir denken?