Way of the Hunter 2: Early-Access-Trailer

"Way of the Hunter 2" ist ab sofort im Early Access auf Steam verfügbar und lädt euch dazu ein, in die Wildnis einzutauchen und gemeinsam mit den Devs von Nine Rocks Games aktiv die Zukunft der Reihe mitzugestalten.

Der Titel startet im Early Access mit einem klaren Ziel: die immersivste und authentischste Jagdsimulation zu erschaffen – gemeinsam mit der Community.

Das Spiel ist bereits vollständig spielbar und bietet ein solides Kernerlebnis, befindet sich jedoch bewusst noch in Entwicklung. Durch den frühen Zugang stellt das Team sicher, dass Community-Feedback Systeme, Mechaniken und zukünftige Inhalte massgeblich beeinflussen kann, solange diese noch flexibel und formbar sind.

Die aktuelle Early Access Version bietet eine starke Grundlage an Gameplay Systemen und Features, darunter:

Die weitläufige kanadische Jagdregion New Laurentia, die frei erkundet werden kann

Eine Auswahl an Gewehren, Schrotflinten, Bögen und Wildlockern

Ein Jagdhund zur Unterstützung beim Aufspüren von Wild

Strategische Jagdausrüstung wie Lockmittel, Tarnstände, Wildrufe, ein Einbeinstativ sowie weiteres fortgeschrittenes Equipment

Erkundung mit einem Fahrzeug sowie Zelte für Schnellreisen und Zeitvorspulen

Die Early Access Phase wird voraussichtlich etwa sechs Monate dauern, wobei sich der Zeitraum je nach Umfang des Community Feedbacks und dem Entwicklungsfortschritt ändern kann. Zudem stellt der Umstieg auf die Unreal Engine 5 einen bedeutenden Schritt nach vorn für die Reihe dar. Er ermöglicht verbesserte Performance, neue Features und langfristige technische Unterstützung.