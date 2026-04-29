Way of the Hunter 2: Erstes Content-Update

THQ Nordic weist darauf hin, dass das erste Content-Update für "Way of the Hunter 2" veröffentlicht wurde. Dieses erweitert die Simulation um neue Systeme und Ausrüstung und vertieft sowohl den Realismus als auch unsere Entscheidungsfreiheit.

Wir können jetzt aktiv in Ökosysteme eingreifen, indem wir die Infrastruktur in ihren Jagdgebieten verbessern: beschädigte Lebensräume wiederherstellen, Umweltverschmutzung beseitigen oder invasive Arten entfernen. Besagte Massnahmen wirken sich direkt auf die Fitness der Tiere und das Populationspotenzial aus und sorgen langfristig für dynamischere und nachhaltigere Jagdreviere.

Eine frische taktische Ebene bringt die Einführung von Schalldämpfern mit sich. Sie ermöglichen unter anderem leisere Schüsse, reduzieren die Aufmerksamkeit der Tiere und verhindern, dass nahegelegene Herden aufgeschreckt werden. Das erlaubt kontrolliertere Abschüsse und bessere Anschlussmöglichkeiten und fördert somit eine überlegte Jagdstrategie.

Zusätzlich führt dieses Update Wärmebildoptiken ein, darunter ein tragbares Monokular und Clip-On-Module. Besagte Tools ermöglichen es, Wärmesignaturen bei schlechten Sichtverhältnissen zu erkennen, und bieten unterschiedliche Anzeigemodi zum Scannen der Umgebung, Verfolgen von Bewegungen und präziseren Identifizieren von Zielen.

Abschliessend wurde der Fotomodus erweitert: Frische Posen für uns und Hunde geben mehr Möglichkeiten, sich selbst und die tierischen Begleiter in Szene zu setzen. Dies erweitert die Storytelling-Optionen und sorgt für individuellere und einprägsamere In-Game-Aufnahmen.

"Way of the Hunter 2" ist am 26. März auf dem PC in den Early Access gestartet. Baldige Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X sind ebenfalls bestätigt.