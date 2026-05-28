Way of the Hunter 2: Neues Jagdgebiet

THQ Nordic gibt bekannt, dass "Way of the Hunter 2" um ein neues Jagdgebiet erweitert wurde. Dieses ist in Afrika angesiedelt.

"Way of the Hunter 2" erweitert demnach seine Spielwelt mit dem neuen Kilimaya-Reservat. Auf einer Fläche von 100 Quadratkilometern vereint Kilimaya eindrucksvolle Gegensätze: Hochland, dichte Wälder, weite Graslandschaften, Feuchtgebiete, Buschland und sonnenverbrannte, karge Regionen verschmelzen darin zu einer aussergewöhnlich vielfältigen Umgebung.

Wir können zudem uralte Steinruinen, abgelegene Siedlungen, Aussichtstürme sowie versteckte Höhlenmalereien entdecken – eingebettet in eine Landschaft, welche die ganze Bandbreite der afrikanischen Wildnis widerspiegelt. Das zweite Early Access Update bringt ein komplett neues Jagderlebnis ins Spiel und erweitert die Fauna um zwölf neue Tierarten, bietet frische Ausrüstung sowie neue Charaktere, die alle ihre eigenen Geschichten erzählen.

Konkret durchstreifen diese zwölf neuen Tierarten die Gebiete von Kilimaya:

Grosser Kudu (Tragelaphus strepsiceros strepsiceros)

Streifengnu (Connochaetes taurinus taurinus)

Nilkrokodil (Crocodylus niloticus)

Tüpfelhyäne (Crocuta crocuta)

Buntbock (Damaliscus pygargus phillipsi)

Kap-Bergzebra (Equus zebra zebra)

Flusspferd (Hippopotamus amphibius amphibius)

Honigdachs (Mellivora capensis capensis)

Südlicher Löwe (Panthera leo melanochaita)

Südafrikanischer Strauss (Struthio camelus australis)

Afrikanischer Büffel (Syncerus caffer caffer)

Gelbschnabelente (Anas undulata undulata)

Mit Update 2 halten ausserdem anatomisch präzise Tiermodelle Einzug ins Spiel. Männliche und weibliche Tiere unterscheiden sich jetzt sichtbar in ihrem Erscheinungsbild und sorgen so für ein noch authentischeres Simulationserlebnis, das vor allem erfahrene Jäger zu schätzen wissen.

"Way of the Hunter 2" ist am 26. März auf dem PC in den Early Access gestartet.