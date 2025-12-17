Way of the Hunter feiert seine Community

THQ Nordic hat heute "Elkcrest Island", den fünften und letzten Karten DLC für "Way of the Hunter", angekündigt – und zum ersten Mal überhaupt ist dieser vollständig kostenlos. Als herzliches Dankeschön an die treuen Spielerinnen und Spieler, die das Spiel über die vergangenen 3.5 Jahre unterstützt haben, bildet "Elkcrest Island" einen feierlichen Abschluss der "Way of the Hunter"-Reise, bevor das Studio seine volle Aufmerksamkeit auf den nächsten Titel der Reihe richtet.

Willkommen auf Elkcrest Island

"Elkcrest Island" ist eine abgelegene nördliche Wildnis, reich an Nordamerikas bekanntesten Wildtieren. Diese isolierte, dünn besiedelte Landschaft feiert zudem das Debüt eines neuen Raubtiers im Franchise: der Nordamerikanische Puma! Und ein lang ersehnter Favorit kehrt zurück: Merriam’s Wild Turkey!

Ihr könnt dramatische Hügel und Gebirgszüge erkunden, um Grosswild wie Elche, Wapitis, Dickhornschafe, Waldbisons, Sitkahirsche, Karibus und Kodiakbären aufzuspüren. Wer mehr Vielfalt sucht, findet an ruhigen Seen Wildenten, Brillenenten, Fasanen, und Veilchenenten. Auch Grauwölfe und Rotfüchse streifen durch die Landschaft, während geduldige Jäger vielleicht sogar den schnellen Schneeschuhhasen entdecken.