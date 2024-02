Frisches DLC-Futter für Way of the Hunter verfügbar

Spielern von "Way of the Hunter" sollte auch in Zukunft nicht langweilig werden. THQ Nordic gibt nämlich bekannt, dass in Form von Matariki Park & Map Pack 2 frisches DLC-Futter für den Titel verfügbar ist.

Beim Matariki Park handelt es sich um ein Paradies für Naturliebhaber und Jäger gleichermassen. Wir durchqueren darin hügeliges oder bergiges Gelände, die Heimat des Himalaya-Tahrs und des Sambar-Hirsches, und wagen uns in die Tiefland-Waldgebiete, die Domäne des majestätischen Rothirsches. Zudem begegnen wir lebensechten Wildtieren in einer der wildesten Naturlandschaften der Erde.

Das Map Pack 2 für "Way of the Hunter" enthält das Outfits Pack und zwei neue Regionen-DLCs. Der erste ist der bereits erhältliche Matariki Park, der zweite DLC für die neue Region wird im Sommer 2024 verfügbar sein.

"Way of the Hunter" erschien am 16. August 2022 für PS5, Xbox Series X und den PC.