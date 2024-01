THQ Nordic hat eine neue Erweiterung für "Way of the Hunter" vorgestellt. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Die nächste Erweiterung für "Way of the Hunter" heisst demnach "Matariki Park". Sie ist ab 6. Februar zum Preis von 9,99 Euro erhältlich.

Beim Matariki Park handelt es sich um ein Paradies für Naturliebhaber und Jäger gleichermassen. Wir durchqueren darin hügeliges oder bergiges Gelände, die Heimat des Himalaya-Tahrs und des Sambar-Hirsches, und wagen uns in die Tiefland-Waldgebiete, die Domäne des majestätischen Rothirsches. Zudem begegnen wir lebensechten Wildtieren in einer der wildesten Naturlandschaften der Erde.

"Way of the Hunter" ist seit 16. August 2022 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.