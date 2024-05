Zukunftspläne für Wayfinder

Entwickler Airship Syndicate hat sich jetzt zur Zukunft von "Wayfinder" geäussert. Dabei macht man klar, dass man noch einiges mit dem Titel vorhat.

Los geht es mit dem Echoes-Update für "Wayfinder, das am 31. Mai veröffentlicht wird und den Titel in ein Erlebnis für Einzelspieler verwandelt. Optionale Koop-Elemente sind dann ebenfalls an Bord. Der Relaunch im Early Access steht dann am 11. Juni auf dem Programm.

Anschliessend wird es für Konsoleros interessant: So erscheint die PS5-Fassung von "Wayfinder" im Laufe des Sommers und die PS4-Version wird gleichzeitig eingestellt (alle Inhaber bekommen ein Gratis-Upgrade auf die PS5). Die Xbox Series X wird schliesslich im Herbst bedient.

"Wayfinder" wird von Joe Madureiras (Darksiders) Studio Airship Syndicate (Ruined King: A League of Legends Story) entwickelt und ist ein neues, Charakter-basiertes Online-Action-Rollenspiel, das von "Warframe"-Creator Digital Extremes veröffentlicht wird. Die Welt von Evenor wird von einer bösen Macht eingenommen – Gloom. Die Spieler versuchen als "Wayfinder" das Chaos zu kontrollieren und eine zerbrochene Welt wieder zusammenzufügen. Sie können einen einzigartigen Weg durch die Online-Welt voller endloser Action und Abenteuer mit Freunden wählen. Um den verheerenden Verfall von Evenor durch Gloom zu stoppen, müssen die Spieler aus einer Reihe an Wayfindern auswählen, die alle ihre eigene Geschichte, Spielstile und Fähigkeiten haben. Gemeinsam müssen sie diese Kräfte nutzen, um Evenor vor den zerstörerischen Mächten zu verteidigen.