WBSC eBaseball: Power Pros: Server werden abgeschaltet

Konami gibt bekannt, dass die Server von "WBSC eBaseball: Power Pros" bald abgeschaltet werden. Zudem wird der Titel aus sämtlichen digitalen Stores entfernt.

Demnach werden die Server von "WBSC eBaseball: Power Pros" am 31. März abgeschaltet. Bereits am 30. Januar wird der Titel aus allen digitalen Stores entfernt.

Ein begleitendes Statement von Konami gibt es ebenfalls. Es liest sich folgendermassen:

"Wir bedanken uns herzlich bei allen Spielern, die das Spiel seit seinem Start im Februar 2023 unterstützt und genossen haben. In drei spannenden Saisons der WBSC eBaseball Series, Millionen von gespielten Spielen und sogar einem historischen Auftritt auf den Bühnen der HUGAN WBSC ePremier12 und Olympic Esports haben Ihre Leidenschaft, Kreativität und Ihr Wettbewerbsgeist eine begeisterte globale Community geprägt und dazu beigetragen, das Engagement der WBSC für eSports auf ein neues Niveau zu heben."

"WBSC eBaseball: Power Pros" erschien am 9. Februar 2023 für PS4 und Switch.