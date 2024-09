We are Football 2024: Update 3 angekündigt

Der deutsche Spieleentwickler Gerald Köhler hat kürzlich mitgeteilt, dass sich das kostenlose Update 3 für sein Fussballmanager-Spiel "We are Football 2024" in Arbeit befindet.

Gemäss seinen Aussagen wird es aber noch etwas dauern, bis wir Update 3 erhalten werden.

"[...] es war ja auch lange sehr ruhig von meiner Seite, einmal durch den Sommerurlaub und dann vor allem wegen der Klärung der weiteren Vorgehensweise. Die ist nun erfolgt: Es kommt ein schönes kostenloses 3. Update mit neuen Features, Tuning, Fixes und eigenem Guide."

Gerald Kühler