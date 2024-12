We are Football 2024: Update 3 / Patch 2

"We are Football 2024" hat ein weiteres Update, respektive einen erweiterten Patch erhalten, mit welchem diverse Verbesserungen und Fehlerkorrekturen hinzugefügt wurden. Eine detaillierten Liste mit den Patch-Notes für den Fussball-Titel findet ihr in dieser News.

Verbesserungen

Szenenupdate für mehr Stürmertore

Absenkung der Siegprämienforderungen der Spieler bei Verhandlungen, stärkere Variation von Spieler zu Spieler

Bessere Berechnung der nationalen Fans

Bessere Berechnung der Trikotverkäufe mit dem eigenen Namen

Kleine Aktionen bei den Interviews, die Geschenke und die Fanbesuche bringen in kleinen Mengen zusätzliche Fans, damit man dieser aktiver beeinflussen kann

Beseitigte Fehler