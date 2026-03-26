We are Football 2027 angekündigt

Winning Streak Games kündigt mit "We are Football 2027" den offiziellen Nachfolger des Fussballmanager-Titels "We are Football 2024" an.

Der neue Teil der Reihe erscheint im Spätsommer 2026 für PC. Das Studio setzt damit seine seit 2021 verfolgte Mission fort, einen klassischen deutschsprachigen Fussballmanager ins moderne Zeitalter zu führen – mit klarer Ausrichtung auf Spieltiefe, Zugänglichkeit und individueller Anpassbarkeit in enger Zusammenarbeit mit der WAF-Community.

Das zentrale Element von WAF27 ist der neue Kreativmodus. Er gibt den Spielern und Spielerinnen noch mehr Freiheit, eigene Ideen umzusetzen, Vereine zu gestalten und ihre ganz persönlichen Fussballwelten zu erschaffen. Er enthält eine riesige Anzahl an Möglichkeiten für das Tuning des Spiels und wird durch direkte Aktionen (z.B. freie Vereinswechsel) und Regeländerungen ergänzt.

Parallel dazu entwickelt das Team zentrale Management-Bereiche auf Basis von Fan-Feedback weiter – insbesondere Taktik, Transfermarkt und Verhandlungen, die Matchdarstellung sowie regionale Pokale.

Auch die bewährten Stärken der Serie werden weiter ausgebaut. Die komfortable Bedienung, der flüssige Spielablauf und die hohe Offenheit für Community-Erweiterungen bleiben zentrale Leitlinien der Entwicklung. Gerade für lange und dynamische Karrieren über viele Saisons hinweg wird der Wochenablauf deutlich beschleunigt. Die Grundlage des Spiels bildet dabei eine für diese Saison stark erweiterte Datenbank mit über 200 spielbaren Ländern sowie zusätzlichen Ligen, internationalen Wettbewerben und sportlichen Regeln. Dabei bleibt das System flexibel konfigurierbar, sodass die Spieler und Spielerinnen die jeweils für sie ideale Kombination aus Detailtiefe und Geschwindigkeit wählen können. Unverändert wird jedes Spiel in der Spielwelt auf die gleiche Weise simuliert und kann in 3D verfolgt werden.

"Wir freuen uns sehr, dass uns THQ Nordic bei der Fortsetzung der Serie unterstützt. Die aussergewöhnlich lange Spielzeit unserer Spielerinnen und Spieler bei WAF24 zeigt uns, wie intensiv und leidenschaftlich sich unsere Community mit dem Spiel beschäftigt. Das motiviert uns enorm und macht uns sehr zuversichtlich, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen können. Wir bleiben unseren Stärken treu und führen die Reihe mit viel Engagement und Überzeugung fort."

Gerald Köhler, Game Designer bei Winning Streak Games

Fans können die Entwicklung von "We are Football 2027" auf steady.de unter "We Are Football" verfolgen und erhalten dort exklusive Einblicke in den aktuellen Fortschritt. Zusätzlich zu den monatlichen Berichten können Supporter über einen Live-Ticker täglich den aktuellen Entwicklungsstand verfolgen.