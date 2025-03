Wednesdays erscheint Ende März

"Wednesdays" nimmt die Form eines Interaktiven Visual Novel und eines Memory Trails an und hilft den Spielern, das Schweigen der Opfer besser deuten und die Anzeichen sexuellen Missbrauchs bei Menschen aus dem nahen Umfeld besser erkennen zu können.

Durch die fragmentierten Erinnerungen eines Opfers verbindet dieses Real-Life-Spiel das Storytelling mit der Verwaltung eines Themenparks, der symbolisch für die Welt der Kindheit steht. Das Videospiel soll Bewusstmachung ermöglichen und einen möglichen Weg der Resilienz schildern.

Hinter diesem neuen Projekt stehen The Pixel Hunt und Pierre Corbinais, Persönlichkeiten aus der Welt der narrativen Videospiele, die bereits mit einzigartigen, innovativen und ambitionierten Titeln wie "Bury Me, My Love" und "The Wreck" das Publikum bewegt haben.

In einem Retro-2D-Stil, als Hommage an die Videospiele der 1990er Jahre, findet Timothée, die Hauptfigur von "Wednesdays", eine leere Insel vor. Orco, das Maskottchen mit dem Orca-Kopf und Wegweiser, lädt ihn ein, auf der Insel einen Themenpark zu bauen. In jeder der Attraktionen findet Timothée eine Erinnerung wieder, von seinem Leben als kleiner Junge bis zu seinen ersten Schritten als Erwachsener. All diese Erinnerungsfetzen sind mit dem langjährig erlittenen familiären Missbrauch verbunden, dem er jeden Mittwochnachmittag ausgesetzt war.

Zwanzig Jahre später entdeckt er seine Vergangenheit wieder und mit ihr einen endlosen Strom von Fragen: Wie konnte das geschehen? Wie konnte jemand etwas gesehen und etwas gesagt haben? Wie hat es ihn beeinflusst, als er aufwuchs?

Andere Szenen tauchen wieder auf: Nachmittage in der Schule, eine Beerdigung, das erste Mal, eine Busfahrt mit seinem besten Freund, ein Geständnis, das immer wieder aufgeschoben wurde ... In jedem dieser Fälle übernimmt der Spieler die Rolle eines neuen Charakters aus Timothées Umfeld, um zu versuchen, sein Gedächtnis zu entwirren. Fragmentarische, nicht chronologische Erinnerungen, die die Funktionsweise traumatischer Erinnerungen widerspiegeln.

"Ich wollte unbedingt ein Kunstwerk schaffen, aber mit dem Ziel, das Bewusstsein der Spieler zu schärfen. Sexuelle Gewalt in der Familie ist eines der seltenen Themen, bei denen es schon ein Fortschritt ist, einfach darüber zu sprechen. Ich habe es überall um mich herum gesehen: Die Wirkung ist unmittelbar."

Pierre Corbinais, der Schöpfer des Spiels

Während der Erinnerungsszenen, die durch die wunderschönen Zeichnungen der Illustratorin Exaheva zum Leben erweckt werden, navigiert der Spieler durch Multiple-Choice-Dialoge, je nach seiner Sensibilität, indem er die Rolle einer der Personen um Tim herum spielt:

"Ich wollte die Erzählung bereichern und Linearität vermeiden. Wenn der Spieler alles über Timothées sexuellen Missbrauch wissen möchte, erhält er in einer Szene alle Antworten. Er kann aber auch weitermachen, einige Szenen überspringen und auswählen, was er hören möchte."

"Wednesdays" wird nicht empfohlen für Spieler unter 18 Jahren. Das Spiel enthält keine Szenen sexueller Übergriffe und für jede Erinnerung, die man erkundet, gibt es Inhaltswarnungen. Erinnerungen kann man zudem in zusammengefasster Form ansehen. Wednesdays bricht das Schweigen, mit dem Missbrauchsopfer zu kämpfen haben, und zeigt einen möglichen Weg zur Wiedergutmachung auf.

"Wednesdays" wird ab Mittwoch, dem 26. März 2025, auf PC und Mac verfügbar sein.