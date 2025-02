Arte kündigt Wednesday an

RTE, The Pixel Hunt und Pierre Corbinais haben "Wednesdays" produziert, ein Real-Life-Game, das Storytelling und Management kombiniert und in diesem Frühjahr auf PC und Mac verfügbar sein wird.

Hinter diesem neuen Projekt stehen The Pixel Hunt und Pierre Corbinais, zwei Namen aus dem Bereich der innovativen und narrativen Videospiele, die bereits durch ihre Zusammenarbeit an einzigartigen und engagierten Titeln wie "Bury Me, My Love" und "The Wreck" das Publikum bewegt haben. Mit "Wednesdays" möchten sie Spieler dazu ermutigen, die Komplexität des Themas und die Situation von Menschen, die sexuellen Missbrauch erleiden, mithilfe eines Erinnerungspfades zu hinterfragen und besser zu verstehen.

Durch die fragmentierten Erinnerungen eines Opfers wechselt der Spieler von Erzählphasen zur Verwaltung eines Vergnügungsparks, einer Metapher für die Welt der Kindheit.

Bitte beachten: Aufgrund des Themas wird "Wednesdays" für Spieler unter 18 Jahren nicht empfohlen.